Министр транспорта России Максим Соколов и подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников вывели на городские маршруты первую партию новых троллейбусов. Об этом сообщает крымское информагентство «РИА Новости Крым».

«Сегодня вышли 37 новых троллейбусов. До конца августа выйдет еще 41. Мы обсуждаем следующий этап – дополнительные троллейбусы в 2017-2018 годах», – отметил Овсянников.

Глава Минтранспорта России пдобавил, что Севастополь получает технику, отвечающую всем международным стандартам.

«Низкий пол, наличие кондиционирования, возможность изменения клиренса при подъезде к остановке. Все это говорит о том, что троллейбус будет действительно приятно воспринят жителями и гостями города», – заявил Соколов.

Раньше сообщалось, что подконтрольное Кремлю правительство Севастополя в декабре 2015 года заключило контракт на поставку более 150 троллейбусов и автобусов.

Ранее Севастополь в рамках этого контракта получил 90 автобусов средней вместительности и 25 низкопольных автобусов большой вместимости.









