Австралия призвала Россию сотрудничать в наказании виновных в катастрофе рейса MH17

Австралия призвала Россию сотрудничать в вопросе судебного преследования лиц, причастных к катастрофе самолета рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом 16 июля сообщает Радіо Свобода.

Министр иностранных дел Австралии Джулиа Бишоп 16 июля призвала Россию выполнить резолюцию 2166 Совета безопасности ООН, автором которой выступила Австралия.

«Это призыв ко всем государствам сотрудничать, чтобы гарантировать, что те, кто отвечает за убийство, были привлечены к ответственности», – отметила глава внешнеполитического ведомства Австралии.

Страны, представители которых входят в Объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

В Объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».