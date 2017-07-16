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Боевики группировки «ДНР» признали задержание донецкого блогера Васина

Станислав Васин

Боевики группировки «ДНР» признали, что удерживают блогера Станислава Васина. Об этом 16 июля сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Егор Фирсов.

«МГБ («министерство государственной безопасности» боевиков – КР) Официально подтвердили, что он задержан, маме Стаса дали письменное подтверждение. Его обвиняют в шпионаже, как и всех ранее задержанных журналистов. По этому обвинению его могут «осудить» на 12-14 лет», – указал Фирсов.

«Маме дали возможность с ним увидеться. Стас держится хорошо понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда – это обмен пленных», – добавил Фирсов.

Связь с донецким блогером и автором Радио Донбас.Реалии Станиславом Васиным исчезла 2 июня. Боевики более месяца отказывались сказать, где находится блогер.

11 июня Служба безопасности Украины подтвердила его исчезновение.

Главный редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода Ненад Пеич призывал к освобождению блогера. По словам Пеича, если задержание Васина боевиками – правда, это противозаконно. «Он должен быть немедленно освобожден, и ему должны гарантировать безопасность», – заявил Пеич.

До выяснения судьбы Васина и освобождения его в случае плена призвали ряд правозащитных и журналистских сообществ: Национальный союз журналистов Украины, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов (США), «Международная амнистия».

Васин сотрудничал с рядом украинских СМИ: «Зеркалом недели. Украина», «Українським тижнем» и проектом Радіо Свобода Радио Донбас.Реалии.

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