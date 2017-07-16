В Бахчисарае начала работу служба принудительной эвакуации авто

В Бахчисарае начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«Автомобили, создающие препятствие для других участников дорожного движения будут эвакуироваться с улиц Бахчисарая вне зависимости от гос. номера транспортного средства. Штрафная стоянка для нарушителей ПДД располагается на улице Кооперативной напротив здания ГИБДД, для удобства процедуры возврата автомобиля», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что тендер на данный вид услуг выиграла эвакуационная служба, которая производит аналогичные работы по всему Крыму.

В Симферополе 22 декабря 2016 года начала работу служба принудительной эвакуации транспорта, который припаркован с нарушением правил дорожного движения. Начальник управления транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Анастасия Лавринова сообщила, что в городе с начала работы эвакуаторов в на штрафстоянку отправили более 6 тысяч автомобилей.