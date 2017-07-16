Израильские силы безопасности убили палестинца, подозреваемого в терроризме

Израильские военные застрелили палестинца, подозреваемого в терроризме, которого ранее они пытались задержать, когда он открыл огонь на Западном берегу Иордана. Об этом 16 июля сообщает Радіо Свобода.

Мужчина, которого идентифицировали как 34-летнего Амара Халила из деревни Наби Салах, был подозреваемым в совершении двух отдельных атак с применением огнестрельного оружия 15 июля, добавили военные.

«Террорист был найден и окружен, он вытащил оружие и был уничтожен», – рассказал полицейский Мики Розенфельд. Другой подозреваемый был легко ранен и арестован.

Этот инцидент произошел в селе Наби Салах, о жертвах среди израильтян не сообщается, также нет комментариев от палестинских чиновников.

Волна беспорядков, которая началась в 2015 году, унесла жизни не менее 260 палестинцев и 44 израильтян. Израиль отмечает, что большинство убитых палестинцев совершали нападения, другие погибли во время столкновений и протестов. Сейчас уровень насилия уменьшился, но нападения не прекратились.