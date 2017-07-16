Прокуратура АР Крым направила в Международный уголовный суд доказательства преступлений России на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Статус оккупированной территории подразумевает, что все, что там происходит, должно регулироваться определенными международно-правовыми актами. И нарушение этих актов, а именно Женевской конвенции 1949 года и Гаагского положения 1907 подпадают под квалификацию статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), в связи с чем нами по заявлению народного депутата Украины Мустафы Джемилева было зарегистрировано соответствующее уголовное производство», − заявил глава прокуратуры АР Крым Гюндуз Мамедов.

Он добавил, что это производство охватывает расследования фактов нарушений прав и свобод человека, незаконной «национализации» и хищения имущества, принудительного призыва в воинские формирования страны-оккупанта, изменения гражданства и ряд других преступлений.

«Эти преступления являются военными преступлениями, то есть такими, которые рассматривает Международный уголовный суд. В тех случаях, когда наши национальные механизмы не дают возможности привлечь виновных к ответственности, мы направляем собранные доказательства в Международный уголовный суд», − сказал прокурор Крыма.

Первые такие кейсы в Международный уголовный суд уже направили некоторые общественные организации.

«Для того, чтобы не дублировать работу, недавно мы подписали Меморандум о сотрудничестве между прокуратурой Автономной Республики Крым и Ugspl, в том числе, о совместном формировании доказательной базы для Международного уголовного суда», − отметил Гюндуз Мамедов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».