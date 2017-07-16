В Крыму возбудили уголовное дело по факту кражи из частного сада 112 килограмм персиков. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе российского МВД по Крыму.

Сообщается, что сотрудник частного сельхозпредприятия, совершая обход территории, заметил двоих граждан, которые срывали персики с деревьев.

«При виде охранника молодые люди поспешили скрыться. Убегая, один из них на пути к автомобилю, стоящему за забором, выронил свой мобильный телефон. Сорванные персики весом 112 килограмм также были брошены на месте происшествия», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что установили личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Симферополя. Подозреваемые в краже признались.

Сообщается, что за совершение похищения чужого имущества по предварительному сговору группой лиц предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.