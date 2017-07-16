В Иране арестовали брата президента по обвинению в финансовых преступлениях

Младший брат президента Ирана Хоссейн Ферейдун арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Представитель суда, сообщил об этом 16 июля, указав, что в отношении «этого человека» проведено следствие по нескольким делам, также задержали несколько его сообщников.

Ферейдун также был помощником президента Хасана Рохани, у которого ранее также была фамилия Ферейдун. Поздее он сменил ее на Рохани.

Хоссейна Фейредуна давно обвиняют иранские консервативные политики в финансовых преступлениях и коррупции.

В январе группа иранских парламентариев призвала отдать Ферейдуна под суд за экономические преступления, критики этого предложения назвали политически мотивированным шагом.