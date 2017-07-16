Греческая диаспора из России подарила крымчанам поклонный крест

На въезде в город Старый Крым 12 июля прошло освящение и открытие поклонного креста, который подарила крымчанам греческая диаспора из соседней России. Об этом говорится на сайте Симферопольской и Крымской епархии.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали депутат из местного подконтрольного Москве горсовета, казаки из Краснодарского края соседней России.

По информации священнослужителей, это уже второй крест, который подарили православные греки из российской Анапы. Первый был установлен в центре села Чернополье у Симферопольской трассы.