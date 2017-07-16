Полиция Донецкой области задержала боевика, который воевал в пяти подразделениях группировки «ДНР»

В городе Дружковка Донецкой области полицейские задержали боевика, который воевал в пяти формированиях группировки «ДНР». Как сообщает Дружковский отдел полиции Донецкой области, мужчина 1984 года рождения был задержан во время уличного патрулирования города.

Установлено, что он вступил в ряды боевиков в начале июля 2014 года, когда незаконные вооруженные формирования захватили Донецк. Этот человек стал добровольцем в так называемом «1-м Славянском батальоне», вместе со всеми боевиками выезжал на окраину Донецка, где получил псевдоним «Абрек».

Когда батальон распался, он перешел служить в «Восток», где его отправили в поселок Пески. Пробыв там полмесяца, боевик перешел в «Оплот». Далее – в «казачий полк», а когда это формирование разоружили, остался в «армии» «ДНР» под Старомихайловкой.

Впоследствии житель Дружковки уволился из рядов боевиков и некоторое время жил в Донецке. Потом поехал на заработки в Россию, а в 2017 году ни с чем вернулся домой, где и был задержан сотрудниками полиции.

В отношении задержанного осуществляются следственно-оперативные мероприятия, после чего его действиям будет дана правовая оценка, информирует полиция Донбасса.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. За это время его жертвами стали около 10 тысяч человек.