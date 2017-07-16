Компания Siemens может выйти из двух проектов в России после скандала с турбинами в Крыму – СМИ

Компания Siemens рассматривает возможность выхода из двух крупных проектов в России после скандала с газовыми турбинами в аннексированном Крыму. Об этом сообщает немецкое деловое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в компании.

В частности, по словам собеседников издания, исполнительный директор немецкого концерна Siemens Джо Кэзер изучает возможность прекращения участия в ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Помимо этого, по данным источников, Siemens рассматривает и возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика». Эта компания, как сообщал Reuters, выступала одним из подрядчиков доставки турбин в Крым.

Пресс-секретарь Siemens Филипп Энч в комментарии российскому изданию РИА Новости назвал публикацию WirtschaftsWoche «спекуляцией».

Немецкая компания Siemens заключила контракт на поставку турбин для проекта в Краснодарском крае России, который через Керченский пролив граничит с аннексированным Крымом. Недавно агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере две, а, возможно, и все четыре предусмотренные настоящим контрактом турбины были доставлены в Крым в обход европейских санкций против России.

Представитель президента России Дмитрий Песков 10 июля назвал российскими турбины немецкой компании Siemens, ввезенные из России в аннексированный Крым с нарушением санкций Европейского союза. По его словам, на полуострове «устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях».

Компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за ее газовых турбин, доставленных в аннексированный Крым. Среди ответчиков есть и совместное предприятие немецкой компании в России, в котором Siemens имеет 65% и на заводе которого в России и были построены упомянутые турбины. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами, после которого «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Арбитражный суд Москвы оставил исковое заявление немецкой компании Siemens по поводу поставок турбин в аннексированный Крым без движения до 21 августа 2017 года.