Одесское отделение Всеукраинского объединения «Свобода» 15 июля направило обращение к главе Службы безопасности Украины, а также к главе Государственной пограничной службы с требованием отреагировать на запланированный визит в Одессу российской актрисы Нонны Гришаевой.

«На 21 июля этого года анонсирован прощальный спектакль «Варшавская мелодия» с участием Гришаевой. Спектакль должен состояться в Одесском театре юного зрителя им. Юрия Олешы, что на улице Греческой, 58», – говорится в сообщении.

В отделении партии отметили, что летом 2016 года Гришаева нарушила порядок пересечения государственной границы Украины, заехав на территорию аннексированного Крыма с территории соседней России.

Сообщается, что в Крыму актриса также посетила детский лагерь «Артек», где приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов.

Нонна Гришаева находится в базе лиц украинского сайта «Миротворец».

На официальных ресурсах СБУ и Госпогранслужбы Украине нет комментариев относительно заявлений ВО «Свобода».

В открытых источниках нет комментариев Гришаевой по поводу сложившейся ситуации.

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.