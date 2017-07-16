Керчи подарили трактор из российской Тулы

В рамках действующего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве власти российского города Тула подарили Керчи трактор-погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«Работа данных служб, безусловно, соприкасается с механизацией, которой в городе, к сожалению, пока не хватает. На текущий год в бюджет города не были заложены средства на покупку новой техники. Поэтому обратились с просьбой к городу-побратиму», – сказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По информации пресс-службы, передали в эксплуатацию муниципальному предприятию «ЖилсервисКерчь».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».