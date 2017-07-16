США призвали Иран освободить задержанных американцев

Государственный департамент США призвал Иран немедленно освободить всех граждан США или других иностранных стран, которые содержаться на территории страны по сфабрикованным обвинениям.

Конкретных фамилий в заявлении не упоминается.

Ранее в воскресенье в Иране сообщили, что вынесли приговор по обвинению в шпионаже гражданину США.

Этот человек, как заявил заместитель председателя судебной системы Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Ежеи, «собирал информацию и выполнял прямые указания из США». Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По словам чиновника, осужденный, кроме гражданства США, имеет гражданство еще одной страны, которую назвали, но не Ирана.

Так же не назвали имени осужденного, а также того, когда и в каком суде был вынесен приговор.

Чаще всего в Иране оказываются за решеткой иностранцы, имеющие также гражданство Ирана. Их преимущественно обвиняют в шпионаже.

В течение прошлого года в Иране задержали и осудили за шпионаж или сотрудничество с враждебными правительствами нескольких человек с гражданством Ирана, а также США или других западных стран. В январе этого года в Иране заявили, что наказание в виде лишения свободы отбывают в тюрьмах до 70 «шпионов».