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Новости

США призвали Иран освободить задержанных американцев

Государственный департамент США призвал Иран немедленно освободить всех граждан США или других иностранных стран, которые содержаться на территории страны по сфабрикованным обвинениям.

Конкретных фамилий в заявлении не упоминается.

Ранее в воскресенье в Иране сообщили, что вынесли приговор по обвинению в шпионаже гражданину США.

Этот человек, как заявил заместитель председателя судебной системы Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Ежеи, «собирал информацию и выполнял прямые указания из США». Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По словам чиновника, осужденный, кроме гражданства США, имеет гражданство еще одной страны, которую назвали, но не Ирана.

Так же не назвали имени осужденного, а также того, когда и в каком суде был вынесен приговор.

Чаще всего в Иране оказываются за решеткой иностранцы, имеющие также гражданство Ирана. Их преимущественно обвиняют в шпионаже.

В течение прошлого года в Иране задержали и осудили за шпионаж или сотрудничество с враждебными правительствами нескольких человек с гражданством Ирана, а также США или других западных стран. В январе этого года в Иране заявили, что наказание в виде лишения свободы отбывают в тюрьмах до 70 «шпионов».

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