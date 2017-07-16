Россельхознадзор не пропустил в Крым больше десяти собак и енота

За минувшую неделю подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора не пропустили на территорию аннексированного Крыма 16 собак, 7 кошек, одного енота и одну улитку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, по информации Россельхознадзора, на полуостров также не провезли почти 277 кг продуктов.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 54,8 кг сала, 72,3 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 82 кг мяса птицы, 26,2 кг свинины, 1 кг говядины, 4 кг рыбы и рыбопродуктов, 7,9 кг молока и молочных продуктов, 28,1 кг меда, 420 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 16 собак, 7 кошек, 1 енота, 1 улитку», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 2592 партии «запрещенных к ввозу товаров»: 5280,9 кг продуктов животного происхождения, 11844 яйца, 198 непродуктивных животных, 24 головы декоративной птицы (животных), 90 аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 27 улиток, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины