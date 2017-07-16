Премьер-министр Украины Гройсман заявил, что не планирует баллотироваться в президенты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не планирует баллотироваться на следующих президентских выборах в Украине.

«Я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, поэтому таких планов у меня нет», – сказал Гройсман в эфире телеканала «112 Украина», отвечая на вопрос о возможности баллотироваться на пост президента.

Гройсман добавил, что не видит себя президентом Украины.

Владимир Гройсман, в свое время мэр Винницы, в правительстве февраля – ноября 2014 был вице-премьером, министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, затем до апреля 2016 года возглавлял Верховную Раду Украины. Поэтому после отставки тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка возглавил правительство Украины.