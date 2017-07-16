В Крыму насчитали более тысячи миллионеров

По итогам 2016 года в Крыму 1423 физических лица задекларировали доходы от одного миллиона до одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба российской налоговой службы полуострова.

По информации ведомства, доходы от 500 млн (более 8 млн долларов) до 1 млрд рублей (более 16 млн долларов) задекларировали трое крымчан. Еще 11 человек за год заработали суммы от 100 млн (1 млн долларов) до 500 млн рублей.

По данным налоговиков, доля троих крымчан, заработавших свыше 500 млн рублей составляет 16% от общих поступлений.

В ведомстве подчеркнули, что в 2017 году в Крыму физлица подали более 13 тысяч налоговых деклараций, что почти на три тысячи больше аналогичного показателя в прошлом году.

«В основном это граждане, занимающиеся сдачей жилья в наем», – пояснили в налоговой.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».



