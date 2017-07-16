США: адвокат Трампа выступил в защиту встречи сына президента с россиянами

Один из личных адвокатов президента США Дональда Трампа выступил в защиту встречи сына президента с россиянами во время избирательной кампании 2016 года в надежде заполучить от власти России компромат на соперника тогдашнего кандидата-республиканца, выдвиженку от демократов Хиллари Клинтон.

Юрист Джей Секьюлоу выступил в воскресенье в нескольких ведущих политических телепрограммах на нескольких каналах в США, в которых он повторял, что президент не знал об этой встрече Дональда Трампа-младшего, и отвергал вопрос о корректности такой встречи.

По словам адвоката, встречу надо считать корректной, в частности, и потому, что ей не помешала Секретная служба США – спецслужба для охраны главных государственных деятелей, которая к тому времени уже охраняла Трампа и членов его семьи как выдвиженцев на пост президента.

Во вторник старший сын президента США обнародовал свою электронную переписку в июня 2016 года о предложении из России предоставить информацию в помощь кампании его отца после того, как об этой встрече сообщила ранее пресса. Эта переписка, которую обнародовал Дональд Трамп-младший в Твиттере, свидетельствует, что тогда ему предложили устроить встречу с российской юристом Натальей Весельницкой, утверждая, что она связана с властью России и имеет от нее деликатные данные о якобы незаконных финансовых взносах в кампанию соперницы нынешнего президента Хиллари Клинтон, которые могут нанести ей вред. Сын президента в ответ выразил заинтересованность в этом.

Трамп-младший, комментируя это, заявил, что на самом деле у Весельницкой не было такой информации и его встреча с ней не принесла никакой пользы для президентской кампании отца. Трамп-старший, со своей стороны, в оправдание той встрече, заявил, что такие мероприятия являются «стандартной практикой» во время избирательной кампании и большинство людей согласилась бы на такую встречу.

Критики же считают, что, даже если встреча не принесла для Трампа никакого результата, желание его сына получить от России компромат на Клинтон равнозначно «заговору с вражеским иностранным государством с целью подорвать американскую демократию».

Позже стало известно, что вместе с российским юристом во встрече участвовал и неназванный бывший советский и российский контрразведчик, а ныне американский лоббист, в свое время эмигрировавший в США и в настоящее время имеющий гражданство и США, и России. Сам этот человек, по сообщениям средств массовой информации и адвокатов Трампа, отрицает свои нынешние связи с российскими спецслужбами, в которых его подозревают в США, и уверяет, что не работает на власть России.

Трамп-младший уже выразил готовность сотрудничать с расследованиями Конгресса в этом деле.

Такие расследования по делу вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года и возможных незаконных контактов окружения нынешнего президента с российскими официальными лицами во время кампании в настоящее время ведут отдельно Федеральное бюро разведки США и ряд комитетов обеих палат Конгресса.

Ранее все спецслужбы США в совместном заявлении подтвердили, что Россия вмешалась в избирательную кампанию в США 2016 года. Москва отрицает это.