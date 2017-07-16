В Севастополе определились с местом, где планируют установить памятник Потемкину

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя определилось с местом установки памятника российскому князю Григорию Потемкину. Согласно принятому 13 июля распоряжению, объект будет находиться возле Артбухты.

Как сообщили в пресс-службе правительства, также согласовано место, где возведут монумент «Единство России». Он будет находиться в районе улицы Катерной.

«Протоколом №6 заседания архитектурно-художественного совета при Правительстве Севастополя от 4 июля 2017 года было принято решение рекомендовать место установки памятника Потемкину на территории между вершиной Артиллерийской бухты и улицей Маяковского – на территории бывшей танцплощадки «Ивушка». Второе решение – одобрить место установки памятника-монумента «Единство России» в районе улицы Катерной», – цитирует РИА Новости Крым подконтрольного Москве директора городского департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.



По информации издания, оба памятника станут частью мемориального комплекса, который планируется создать на мысе Хрустальный – от ул. Катерная до Артбухты. Монумент «Единство России» предлагают установить в память о событиях Гражданской войны в России в 1920-х годах.