Радио Крым.Реалии: НАТО в Черном море и признания «крымских диверсантов»

Как проходят военно-морские учения «Си Бриз» в Черном море? Почему Керчь назвали старейшим городом соседней России? Что означает подписанное соглашение между российским следствием и Андрем Захтеем и Дмитрием Штыбликовым?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с заместителем директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем, контр-адмиралом, первым заместителем командующего Военно-морских сил Украины Андреем Тарасовым, крымским историком Андреем Иванцом, братом Дмитрия Штыбликова Алексеем Штыбликовым, супругой арестованного Андрея Захтея Оксаной Захтей, корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком, юристом правозащитного центра «Мемориал» Татьяной Глушковой.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.