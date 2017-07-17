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Новости

В Керчи выявили восемь салонов красоты, работающих без лицензий

Российская прокуратура Керчи в ходе проверки выявила восемь салонов красоты, которые предоставляли косметологические услуги без необходимых документов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, данные услуги относятся к медицинским.

В прокуратуре пояснили, что косметологические вмешательства, которые могут привести к побочным эффектам, требуют специального разрешения (лицензий).

По информации ведомства, за работу без лицензии прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения виновным вынесли предупреждение.

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