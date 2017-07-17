В Керчи на два дня ограничат движение транспорта на перекрестке из-за ремонта

В Керчи с 16 по 17 июля ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на пересечении улиц Еременко и Кирова. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

«В связи с проведением исследовательских работ транспортного переезда через речку Мелек-Чесме в районе СРЗ, на пересечении улиц Еременко и Кирова, будет ограничено движение транспортных средств. На данном участке ремонтные работы будут проводиться с 09:00 16 июля до 18:00 17 июля на каждой из полос движения поочередно», – говорится в сообщении.

В администрации города призывают водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.