Севастопольские спасатели начали патрулирование диких пляжей города

Специалисты подконтрольного Кремлю МЧС Севастополя отчитались о начале патрулирования диких пляжей города. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверок сотрудники также проводят с отдыхающими разъяснительные беседы о том, как вести себя на воде.

«39 пляжей, на которых расположены оборудованные спасательные посты с обученными матросами-спасателями, многих жителей и гостей города не устраивают и люди выезжают на море, а именно на дикие уединенные пляжи, тем самым, заведомо подвергают свою жизнь опасности. То есть, если на оборудованном пляже осуществляют дежурство матросы-спасатели, готовые в любую минуту прийти на помощь пострадавшим, то на диких пляжах надеяться можно только на себя. Подводные течения, сыпучие участки берега, опасные скалы – это лишь часть реальных угроз, которые могут подстерегать туристов на подобных местах отдыха», – обратился к отдыхающим в Казачьей бухте подконтрольный Москве начальник инспекции по маломерным судам МЧС России по городу Севастополю Константин Невоструев.

Как проинформировали в ведомстве, несмотря на все предостережения и рекомендации специалистов экстренных служб, отдыхающих на диком пляже в Казачьей бухте опасная ситуация не насторожила.

В пресс-службе добавили, что в минувшем году на воде произошло 22 происшествия, 18 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.