Район Дамаска, где расположено посольство России, оказался под обстрелом 16 июля, сообщило сирийское государственное информагентство SANA. По этим данным, один из снарядов попал в комплекс зданий дипломатического представительства, причинив ущерб, еще один разорвался рядом с посольством.

По данным SANA, семь человек были травмированы в результате обстрела в жилом районе недалеко от места расположения посольства России.

Ни одна из сторон конфликта в Сирии не взяла на себя ответственность за обстрел. Повстанцы, которые борются с поддерживаемым Москвой режимом президента Башара Асада, ранее уже целились в посольство России.

Базирующаяся в Великобритании наблюдательная организация «Сирийская обсерватория по правам человека» 16 июля заявила, что в шестилетней гражданской войне погибли более 330 тысяч человек, среди них 99 000 617 гражданских.