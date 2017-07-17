Стая птиц врезалась в самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» в тот момент, когда он приземлился в аэропорту Симферополя и уже катился по полосе. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Инцидент на рейсе Кемерово-Симферополь произошел накануне вечером. У самолета, который затем должен был лететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель, его пришлось ремонтировать, отметили в пресс-службе.

В результате рейс из Симферополя в Екатеринбург был задержан. Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», время задержки составило 12 часов.

«Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», – сказал представитель «Уральских авиалиний».

По его словам, авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.

По данным онлайн-табло «Кольцово», в настоящее время задерживается один рейс «Уральских авиалиний» на вылет и три на прилет.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.