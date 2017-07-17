Поклонская в Екатеринбурге прошлась в кресном ходе в память о Николае II

Крестный ход в память о гибели последнего российского императора Николая II и его семьи прошел в российском Екатеринбурге в ночь на понедельник, 17 июля. Паломники прошли 21 км от Храма-на-Крови Екатеринбурга до монастыря святых Царственных страстотерпцев, расположенного в урочище Ганина яма в Свердловской области. На мероприятие приехала и экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне – депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, сообщают российские СМИ.

«Для меня это долг и большая честь быть здесь в эту ночь... С каждым годом количество людей (участников крестного хода – КР) увеличивается на несколько десятков тысяч... Это река людей, это любовь, которую не сыграют актеры, которую невозможно сфальсифицировать, поставить замечательной актерской работой, это любовь, которая живет в душах и сердцах, к нашему святому государю, к нашей родине», – цитирует Поклонскую ТАСС.

Российский император Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

Наталья Поклонская стала депутатом Госдумы России по итогам выборов, состоявшихся 18 сентября 2016 года. Она была избрана по крымской части списка партии «Единая Россия». Страны Запада не признали законность выборов в Госдуму на территории аннексированного Крыма и наложили персональные санкции на Поклонскую и других депутатов, избранных на полуострове.