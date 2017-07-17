Константинов не явился на допрос по «делу Чийгоза»

Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов на явился 17 июля на заседание по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Крыму.

В подконтрольном Москве Верховном суде Крыма утверждают, что допрос Константинова состоится на этой неделе, однако точная дата пока неизвестно.

Как сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов, допрос самого Чийгоза запланирован на следующую неделю. После него будет перерыв для подготовки к прениям сторон, которые состоятся, скорее всего, во вторую неделю августа.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.