Южная Корея предлагает военные переговоры с КНДР впервые с 2015 года

Южная Корея 17 июля предложила провести военные переговоры с КНДР, чтобы остановить агрессивные действия вблизи границы между двумя Кореями.

«Мы призываем провести военные переговоры с Севером 21 июля в Тонгилгак, чтобы остановить всю вражескую деятельность, которая наращивает военную напряженность вблизи линии демаркации», – сказал заместитель министра обороны Южной Кореи Сух Чу Сук.

Это заявление обнародовали после серии ракетных испытаний в КНДР, которая обострила напряженные отношения с Сеулом, Вашингтоном и Токио и вызвала осуждение многих других стран.

Тонгилгак – это северокорейское здание в селе Панмунджом, которое использовали для предварительных переговоров в демилитаризованной зоне, отделяющей два корейских государства. Если такие переговоры состоятся, они станут первыми контактами на таком уровне с конца 2015 года.