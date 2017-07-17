Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

Южная Корея предлагает военные переговоры с КНДР впервые с 2015 года

Здание в селе Панмунджом в демилитаризованной зоне, иллюстрационное фото

Южная Корея 17 июля предложила провести военные переговоры с КНДР, чтобы остановить агрессивные действия вблизи границы между двумя Кореями.

«Мы призываем провести военные переговоры с Севером 21 июля в Тонгилгак, чтобы остановить всю вражескую деятельность, которая наращивает военную напряженность вблизи линии демаркации», – сказал заместитель министра обороны Южной Кореи Сух Чу Сук.

Это заявление обнародовали после серии ракетных испытаний в КНДР, которая обострила напряженные отношения с Сеулом, Вашингтоном и Токио и вызвала осуждение многих других стран.

Тонгилгак – это северокорейское здание в селе Панмунджом, которое использовали для предварительных переговоров в демилитаризованной зоне, отделяющей два корейских государства. Если такие переговоры состоятся, они станут первыми контактами на таком уровне с конца 2015 года.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG