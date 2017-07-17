За полгода в суды направили 35 дел против крымских экс-депутатов – прокуратура АРК

В 2017 году прокуратура АРК направила в суд 35 обвинительных актов в отношении бывших крымских депутатов. Эта цифра более чем в три раза выше, чем за прошлый год, сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов на совещании по итогам работы ведомства за первое полугодие.

«Во-первых, это (приоритеты деятельности ведомства – КР) расследование преступлений против основ национальной безопасности Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена. В этом направлении ведется ежедневная работа по расследованию уголовных производств в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. В этом году прокуратурой в суд направлено 35 обвинительных актов в отношении бывших депутатов представительного органа Крыма, в прошлом – 11 », – сказал Мамедов.

По его словам, есть результаты расследований производств и в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета.

Мамедов также обратил внимание на необходимость активизировать расследование преступлений этой категории по ряду должностных лиц правоохранительных и государственных органов, перешедших на службу в незаконно созданные органы и способствовавших аннексии Крыма.

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».