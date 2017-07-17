Украинские пограничники сообщают об очередях на «Чонгаре»

В понедельник, 17 июля, с утра украинские пограничники фиксируют очереди возле административной границы с аннексированным Крымом. Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока.

«Новую неделю уже традиционно оккупанты начинают с создания искусственных очередей», – прокомментировал спикер Азово-Черноморского управления.

По его информации, в очереди на въезд в Крым возле КПВВ «Чонгар» ожидают 80 автомобилей, в районе контрольных пунктов «Каланчак» и «Чаплинка» очередей нет. Пешеходных очередей также не наблюдается.

В Госпогранслужбе заявляют о снижении снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу в сравнении с прошлым годом. Возникновение очередей связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ. По данным украинских пограничников, российские службы замедлили пропускные операции.

Российские пограничные службы ситуацию пока не комментировали.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».