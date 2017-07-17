Утром 17 июля в час пик автомобильная авария в Севастополе создала километровую пробку на шоссе между Стрелецкой бухтой и микрорайоном Летчики. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Авария произошла около 08:15 на узком участке дороги между автобусными остановками «Студенческий городок» и «Степаняна», на расстоянии около 300 метров от последней.

На дороге поперек шоссе стояла иномарка серебристо-серого цвета с разбитой передней частью и лобовым стеклом, а прибывшие на место происшествия полицейские регулировали движение на узком участке дороги.

Проезд троллейбуса по участку пробки занимал около получаса, передает корреспондент Крым.Реалии.

На этом участке дороги регулярно образуются автомобильные пробки: не только в результате ДТП, но и из-за большого количества автотранспорта, особенно в час пик.