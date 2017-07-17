Россию призвали уважать права коренных народов Крыма

Коренные народы и правозащитные организации призвали Россию и Украину уважать самоопределение коренных народов Крыма и поддерживать их естественные права. Соответствующую петицию подписали во время сессии ООН по правам коренных народов, сообщает Крымскотатарский ресурсный центр.

«Необходимо привлечь внимание к коренным народам Крыма: крымским татарам, караимам и крымчакам, которые находятся под давлением обеих сторон», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что представительная организация коренных народов, такая как Меджлис крымскотатарского народа, «испытывает особое давление и нуждается в защите, уважении и поддержке».

«Мы просим и Россию и Украину уважать самоопределение коренных народов Крыма и поддерживать их свободу слова», – говорится в тексте петиции.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».