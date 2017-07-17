В зоне строительства Керченского моста на время установки арочных пролетов приостановят судоходство. Об этом 17 июля заявил министр транспорта России Максим Соколов, сообщает инфорцентр «Крымский мост».

«Морская операция по перевозке и установке арок моста пройдет при минимальном ограничении судоходства в Керченском проливе. Единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток», – отметил Соколов.

Перевозить и устанавливать арки обещают в отведенные для этого календарные «окна».

«Сегодня у нас достаточно площадей акватории по обе стороны пролива, включая якорные стоянки, где суда смогут находиться в ожидании прохода через канал. И даже если пароход не успеет пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим», – добавил российский министр.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.