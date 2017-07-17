Российские студенты посоревнуются на фестивале баскетбола в Алуште

С 22 по 28 июля в Алуште анонсируют проведение всероссийского фестиваля студенческого баскетбола АСБ ФЕСТ, организованного российской Ассоциацией студенческого баскетбола при поддержке Министерства образования и науки России. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Ожидается, что на фестиваль приедут игроки, тренеры и менеджеры баскетбольных клубов вузов соседней России.

«Программа фестиваля включает баскетбольное ГТО, соревнования по разным видам спорта, образовательные семинары и развлекательные мероприятия», – сообщают организаторы.

АСБ ФЕСТ пройдет на базе в «Центра подготовки сборных России «Крымский» в Алуште (ранее – центр «Спартак» – КР).

АСБ – крупнейшая студенческая спортивная лига России, проводит матчи на территории России – с участием как мужских, так и женских коллективов. В чемпионате АСБ играют только спортсмены-любители.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».