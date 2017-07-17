Исследователи Bellingcat подтвердили предварительную версию: самолет рейса МН17 сбил российский «Бук»

Эксперты международной группы расследователей Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали «Бук» номер 332 Вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, которая сбила «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний».

Такой главный вывод содержит 72-страничный доклад Bellingcat, опубликованная на сайте группы 17 июля.

«Российский «Бук» под номером 332, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил Российской Федерации, – это «единственный правдоподобный кандидат» на роль пусковой ракетной установки, которая сбила Boeing, выполнявший рейс MH17», – говорится в документе.

Bellingcat также критикует как недостоверную версию российского концерна «Алмаз-Антей», который предполагал, что самолет был сбит из района вблизи сел Зарощенское и Великая Шишовка, находившихся под контролем Вооруженных сил Украины.

Страны, представители которых входят в Объединенную следственную группу, приняли совместное решение, что уголовный процесс по делу катастрофы рейса MH17 состоится в суде в Нидерландах. Об этом 5 июля сообщил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс.

В Объединенную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября прошлого года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В числе подозреваемых, согласно докладу, около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».