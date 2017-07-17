В отношении бывшего начальника государственной исполнительной службы АРК начали уголовное производство. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Сообщается, что досудебное расследование было начато в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена – КР), сведения внесли в ЕРДР.

Своими действиями он способствовал изменению территориальной целостности и неприкосновенности государства, отметили в ведомстве.

«Осознавая, что начиная с февраля 2014 года территория Автономной Республики Крым и г. Севастополь временно не подконтрольна органам власти Украины, по личным мотивам, вопреки интересам Украины, решил перейти на сторону врага, путем трудоустройства на условиях оккупационной власти. После принятия присяги судебных приставов Российской Федерации этот гражданина Украины был назначен исполняющим обязанности заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов России по нелегитимному государственному образованию «Республика Крым», – сказано в сообщении.

В ведомстве не уточнили, о ком именно идет речь.

В марте 2012 года государственную исполнительную службу Крыма возглавил Александр Ященко. После аннексии Крыма в 2014 году он стал и.о. заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России в аннексированном Крыму, курирующем силовой блок службы.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».