Анкара внесла в «черный список» более 4 тысяч граждан России по подозрению в связях с «ИГ»

Турецкие власти внесли в «черный список» более четырех тысяч россиян, подозреваемых в связях с группировкой «Исламское государство». Об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции.

В список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Наибольшее количество в списке граждан Саудовской Аравии, Туниса и России.

По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с джихадистами проверила 17,5 тысячи иностранцев. Почти пять тысяч из них были депортированы. Более 800 человек составили россияне.

В докладе отмечается, что в результате 14 нападений, организованных «Исламской государством» на территории Турции в период с 2013 по 2017 год, погибли более 300 человек, столько же были ранены.