Решение о передаче украинскому флоту американских военных патрульных катеров Islands после учений Sea Breeze-2017 фактически принято. Об этом 17 июля в эфире Радио Крым.Реалии сказал контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов.

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«Переговоры перешли уже на уровень более низкий, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим», – сказал Тарасов.

По его словам, Россия пользуется случаем, когда рядом есть современные корабли стран НАТО, чтобы отрабатывать на них агрессивные действия.

«Они (российские военные – КР) это делают не только в интересах подготовки своих сил, но и с целью проведения возможных провокаций. Мы к этим провокациям готовы, и учения будут проведены по плану, несмотря на действия Черноморского флота России», – отметил контр-адмирал.

Главным отличием учений этого года стал так называемый «режим свободной игры». Замдиректора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире программы пояснил, что этот режим «связан с возможностью компьютерного прогнозирования развития ситуации, поэтому военные получают вводные уже в ходе отработки каких-то элементов. Украинские подразделения получили похвалы (от иностранных коллег – КР) прежде всего из-за того, что они реально воюют, в отличии от других стран, которые принимают участие в этих учениях», – добавил эксперт.

Проверка боеготовности Черноморского флота России стартовала 12 июля. В ходе нее были выполнены артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и надводным целям, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» совместно с ракетными катерами ракетным ударом «поразили» корабли условного противника. Российские морпехи отработали действия по погрузке техники и личного состава в большие десантные корабли, экипажи минно-тральных кораблей флота выполнили траление фарватеров на минно-опасных направлениях.

За два дня до российских учений, 10 июля, в Одессе официально открыли ежегодные украинско-американские учения «Си Бриз-2017». В маневрах, которые проходят на море, в воздухе и на земле, участвуют более 3 тысяч военных из 16 стран.