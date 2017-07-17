В Севастополе анонсируют выступление российских иллюзионистов братьев Сафроновых

В аннексированном Крыму анонсируют выступление российских иллюзионистов и экстрасенсов братьев Ильи, Сергея и Андрея Сафроновых. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В крымских городах расклеены афиши, согласно которым вечером 11 августа Сафроновы дадут представление в Севастополе в Культурно-информационном центре в Камышовой бухте, который местная российская администрация переименовала в ГБУК КИЦ, а 12 августа они выступят в Ялте в концертном зале «Юбилейный».

Оба выступления будут проходить под лозунгом «15 лет магии».

Информация о запланированных в Крыму выступлениях размещена также в разделе «Гастроли» на официальном сайте иллюзионистов.

Представитель концертной дирекции Сафроновых в телефонном комментарии корреспонденту Крым.Реалии сообщила, что стоимость билетов на оба выступления определяют администрации вышеуказанных концертных залов, а иллюзионисты просто «получают свой гонорар».

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском ведомстве 4 июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.