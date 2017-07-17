Крымчан предупредили о сильном ветре в ближайшие дни

С вечера 17 июля до 19 июля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что при сильном ветре «окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы; на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач , а также не следует находиться вблизи крупных деревьев, и парковать рядом с ними автотранспорт».

17 июля в пресс-службе оператора Керченской переправы сообщали, что из-за сильного ветра движение паромов затруднено, время ожидания может быть увеличено.



