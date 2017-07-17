Радио Крым.Реалии: «Крымские диверсанты». Принуждение к признанию

Как развивается дело «крымских диверсантов»? Что означает подписанное соглашение между российским следствием и Андрем Захтеем и Дмитрием Штыбликовым? Как теперь будет развиваться их дело?

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с братом Дмитрия Штыбликова Алексеем Штыбликовым, супругой арестованного Андрея Захтея Оксаной Захтей, корреспондентом Радио Свобода Антоном Наумлюком и юристом российского правозащитного центра «Мемориал» Татьяной Глушковой.

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