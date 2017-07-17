Украина отправила в МИД Беларуси ноту протеста из-за анонса российского фильма «Крым»

Министерство иностранных дел Украины отправило ноту протеста внешнеполитическому ведомству Беларуси в связи с демонстрацией в кинотеатрах страны трейлера российского пропагандистского фильма «Крым. С любимыми не расставайтесь». Об этом 17 июля сообщает белорусское бюро Радіо Свобода.

Сообщается, что премьера фильма запланирована на середину августа текущего года. В то же время первый заместитель генерального директора предприятия «Киновидеопрокат» Андрей Разжавайкин заверил, что «Крым» на больших экранах демонстрироваться не будет:

«Могу заверить, что у нас (в Беларуси – КР) этот фильм к показу в кинотеатрах не планировался. Насколько знаю, там премьера перенесена с августа на сентябрь, но в любом случае, мы не можем показывать все киноленты, которые выходят в Российской Федерации. Еще раз повторяю: у нас «Крым» к показу не предполагался, его не было даже в перспективных планах. И не будет», – отметил Разжавайкин

В сюжет фильма «Крым. С любимыми не расставайтесь» положена история любви во время аннексии Крыма весной 2014 году. Лента снята на средства российского правительственного «Фонда кино» режиссером и телеведущим Алексеем Пимоновым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».