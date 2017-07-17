Аксенов: на ЮБК цены на овощи завышены в три раза

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Южном берегу Крыма цены на овощи завышены в три раза. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба российского правительства Крыма.

«Статистика, безусловно, это хорошо, и ее данные могут быть полезными, однако достаточно посмотреть цены на Южном берегу Крыма, чтобы усомниться в ее точности. В курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза», – отметил Аксенов.

Он добавил, что в связи с этим поручил своему заместителю провести проверку и наладить систему по устранению стихийной торговли в городах и районах Крыма.

В середине июля российский вице-премьер полуострова Юрий Гоцанюк заявил, что для борьбы со стихийной торговлей в аннексированном Крыму намерены привлекать отряды казаков и «самообороновцев».

По его словам, казаки и «самообороновцы» будут препятствовать незаконной торговле, а уполномоченные люди оформлять протоколы и выписывать штрафы.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.