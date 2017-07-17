Во время крестного хода в Севастополе собирали подписи против фильма «Матильда»

В Севастополе 17 июля прошел крестный ход приуроченный к годовщине убийства российской императорской семьи Романовых. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, по завершению хода активисты собирали подписи против фильма «Матильда», назвав его «антироссийским и кощунственным».

Организаторы сбора подписей против кинокартины заявили, что все подписи будут отправлены в Москву руководителям общественного движения «Царский Крест».

Руководитель «Братства православных следопытов», которые принимали участие в крестном ходу, прямо на улице рассказал детям и взрослым о том, что «фильм «Матильда» «разлагает сознание православных».

«Его сняли враги России на огромные американские деньги, чтобы опорочить святого царя и его семью», – сказал руководитель.

Российский император Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге.

После многократных жалоб экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской в Генпрокуратуру России на еще не вышедший фильм Алексея Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».