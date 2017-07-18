В Крыму намерены судить главу сельсовета, обвиняемого в растрате крупной суммы денег

В Крыму намерены судить главу Добровского сельского поселения, которого обвиняют в растрате около 2 миллионов рублей (около 875 тысяч гривен – КР). Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

«По версии следствия, обвиняемый подписал акты выполненных работ по очистке защитных полос реки Салгир от мусора и завалов, образовавшихся в результате паводка, с заведомо недостоверными сведениями относительно их объема и стоимости, в результате чего подрядчику было незаконно перечислено 1,8 млн рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

В первый год после российской аннексии полуострова на реконструкцию набережной Салгира в Симферополе и очистку русла реки планировалось направить около 40 миллионов рублей (около 17, 5 миллионов гривен) из российского бюджета. На тот момент действующий российский мэр Симферополя Виктор Агеев уверял, что он получил подтверждение от подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова о выделении средств на эти цели. Реальных же работ симферопольцы не видят и по сегодняшний день.

В апреле 2017 года подконтрольные Кремлю крымские чиновники обещали приступить к реконструкции набережной, на эти мероприятия отвели время до конца года.