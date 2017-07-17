После аннексии Крыма прослеживается тенденция вытеснения с полуострова местного населения – доклад

После аннексии Россией Крыма на полуострове прослеживается тенденция вытеснения местного населения, отмечается в докладе «Политические преследования в России 6 месяцев 2017». Авторы доклада называют Крым «внеправовой территорией», что обусловлено, по их мнению, отсутствием полноценного доступа на полуостров правозащитников и журналистов, в первую очередь – украинских.

«Так, в течение всего периода с момента проведения референдума о присоединении, четко прослеживается тенденция к вытеснению с полуострова коренного населения, в первую очередь крымских татар и крымскотатарских активистов, формируются несовместимые с обычной жизнью условия существования части населения, сохранившая украинское гражданство, отказавшись от принятия российского», – говорится в документе, опубликованном на сайте фонда Бориса Немцова.

Авторы доклада условно выделяют несколько групп преследуемых крымчан: это – крымские татары, руководители и члены Меджлиса, реальные и вероятные участники запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», фигуранты так называемого «дела 26 февраля» о столкновении участников пророссийского и проукраинского митингов в Симферополе 26 февраля 2014 года, проукраинские активисты, крымские журналисты и крымчане, которые отказались от принудительного присвоения им российского гражданства. Между тем, говорится в докладе, это разделение является условным, поскольку часто преследуемые люди оказываются фигурантами нескольких уголовных дел одновременно.

Отдельно в докладе описаны случаи давления на адвокатов фигурантов упомянутых дел, правозащитников и журналистов, которые их освещают.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».