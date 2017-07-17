Отношения крымских татар, поляков и евреев намерены рассмотреть на встрече во Львове

Международный межрелигиозный молодежный семинар-форум «Ковчег», что пройдет во Львове с 18 июля, призван собрать представителей крымскотатарского, польского, еврейского народов, для лучшего взаимопонимания и обсуждения развития отношений. Главный девиз мероприятия: «Строить мосты, а не стены», об этом Крым.Реалии рассказал председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, который также станет участником мероприятия.

«Мы будем говорить о взаимопонимании между народами, особенно в свете украинско-польских, крымскотатарских и еврейских отношений», – отметил он.

Семинар-форум «Ковчег» ежегодно проходит во Львове, соорганизаторами выступает Генеральное консульство Республики Польша во Львове, Украинский институт изучения Холокоста «Ткума», Украинский католический университет, общественная организация «Крым SOS», Городской дворец культуры им. Гната Хоткевича.

20 марта 2014 года Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма. За соответствующее заявление проголосовали 283 депутата. Украина выступила с гарантией сохранения и развития этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины.