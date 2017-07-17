Эмир Кустурица заявил, что не боится возможных санкций из-за его выступления в Крыму

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который вместе со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra планирует выступить в Ялте 23 июля, в интервью российскому изданию RT заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму.

«В жизни есть смысл, если у тебя есть свобода, если поступаешь так, как хочешь. Я всю жизнь действую на своё усмотрение и поступаю так, как считаю нужным. В этой ситуации я бы, наверно, предпочел, чтобы под санкции подпадали те, кто выступает с концертом, скажем, в Нью-Йорке – или скорее даже в Вашингтоне... Так что, если против кого-то и стоит вводить санкции, то точно не против музыкантов, которые играют там, где пожелают (тем более в Ялте), а против тех, кто выступает там, где рождаются самые отвратительные вещи», – прокомментировал Кустурица.

В Ялте 23 июля анонсируют единственный в аннексированном Крыму концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra». Афиша мероприятия размещена на сайте ялтинского концертного зала «Юбилейный», а также на сайте группы Эмира Кустурицы.

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».