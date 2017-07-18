В Севастополе отчитались о восстановлении аварийного водопровода

В июне-июле 2017 года ремонтные бригады выполнили работы по реконструкции аварийного участка водопровода протяженностью более 100 метров в районе улицы Хрусталева, 117. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Данный участок водопровода раньше считался одним из самых проблемных в нашем городе: только в период 2014-2016 ггодов на нем произошло 17 аварийных ситуаций, что привело к утечке воды, по подсчетам специалистов ГУПС «Водоканал», около 22 тысяч кубометров. Затраты на ликвидацию аварийных ситуаций составили около 900 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По информации правительства, произведенные ремонтные работы позволили сократить потери воды на участке водопровода в районе ул. Хрусталева, а также избежать постоянного нарушения асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.