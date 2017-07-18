Радио Крым.Реалии: Нашествие саранчи и «дикие» туристы в Крыму

Почему северные районы Крыма страдают от нашествия саранчи? Как российские власти полуострова намерены узаконить «дикий туризм»? Остались ли в Крыму качественные молочные продукты?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с кандидатом биологических наук Григорием Поповым, директором украинской общественной организации «Центр развития туризма» Владимиром Царуком, крымским экологом Маргаритой Литвиненко, экспертом рынка продовольственных товаров в Крыму Андреем Александровым и руководителем отдела тестирования Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз «ТЕСТ» Ниной Кильдий.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.